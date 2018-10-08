Минкультуры вышло из состава организаторов «Золотой маски» 

Министерство культуры РФ вышло из числа организаторов российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в понедельник.
"В 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, соответствующим образом было изменено положение о награде. Мы всячески приветствуем данный процесс и считаем, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой. В то же время в связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии, ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что "наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования". Письма о выходе из числа организаторов за подписью замминистра культуры России Павла Степанова были направлены на имя председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и генерального директора награды Марии Ревякиной.
Союз театральных деятелей, который возглавляет Калягин, является учредителем премии.