Телеведущий эпично упал в попытке сделать слефи

Телеведущий эпично упал при попытке сделать слефи в эфире

Американский телеведущий Раймондо Арройо упал со стула, пытаясь сделать селфи во время программы на Fox News , посвященной опасности селфи. Фрагмент с падением стал вирусным, в соцсетях им поделились известные артисты и блогеры, в частности, популярный комик и телеведущий Джеймс Корден

«Не могу перестать смотреть это», — написал Корден в Twitter.

Арройо выступал в качестве приглашенного эксперта на передаче The Ingraham Angle Лауры Инграхам. Они обсуждали, насколько опасны могут быть селфи. Гость привел статистику смертей, вызванных желанием людей сделать хорошее селфи. По данным организаций здравоохранения, за последние семь лет из-за этого лишились жизни по меньшей мере 259 человек, в основном мужчины в возрасте от 10 до 29 лет, говорит ведущий.

«На самом деле их гораздо больше», — предположил Арройо, указав, что исследователи опирались только на случаи, описанные в СМИ.

В конце выступления журналист решил прорекламировать пиво и предложил сидевшей рядом Инграхам сделать селфи с бутылками алкоголя. Чтобы оба ведущих поместились в кадр, он подвинулся к ней поближе, однако не рассчитал и полетел на пол. Инграхам не стала заострять на этом внимание и перешла к следующей теме.