Пока вы спали: Россиян ждет продовольственный кризис 

Россиян ждет продовольственный кризис
Инициатива Ирины Яровой и других депутатов Госдумы запретить торговым сетям возвращать товары поставщикам может опустошить полки в магазинах. Соответствующее предупреждение, как сообщают «Известия», парламентариям и правительству направила Ассоциация компаний розничной торговли. По словам ее главы Сергея Белякова, одним из последствий идеи депутатов может стать то, что торговые сети сократят закупки товаров. Это, полагают в АКОРТ, может привести к тому, что полки магазинов будут пусты к выходным.
Синяки поставят на учет
Российские работодатели должны вести учет несерьезных производственных трав — «предвестников» серьезных. С такой инициативой, как сообщают «Известия», выступило Министерство труда и социальной защиты. Ведомство разработало законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны учитывать и расследовать жалобы работников на ушибы, ссадины, кровоподтеки и другие микротравмы, чтобы успешно предотвращать по-настоящему серьезные повреждения на производстве.
Операторы опротестовали отмену роуминга
Региональные мобильные операторы опротестовали отмену роуминга в письме правительству и на совещании у главы департамента информационных технологий и связи кабмина Владислава Федулова. По данным «Коммерсанта», региональные операторы опасаются, что принятый в первом чтении законопроект об отмене роуминга грозит им убытками, так как им по-прежнему придется платить за роуминг партнерам в тех регионах, где они не имеют своей сети, тогда как клиенты платить за роуминг перестанут.
Falcon 9 доставила спутник в космос и вернулась
Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX доставила в космос аргентинский спутник и успешно вернулась на Землю, сообщает официальный «Твиттер» компании. Falcon 9 стартовала с космодрома военно-воздушной базы «Ванденберг» в Калифорнии в 5:21 по московскому времени, а уже в 5:30 ее первая ступень вернулась на космодром. Спутник SAOCOM 1A был успешно выведен на орбиту.
Избушки-самострои могут узаконить
Лесные самострои могут легализовать, сообщил «Парламентской газете» сенатор Дмитрий Шатохин. По словам члена комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, он разрабатывает и планирует внести в Госдуму законопроект, который позволит узаконить бревенчатые охотничьи домики и лесные избушки без фундамента, построенные рыбаками или охотниками в лесах исключительно для хозяйственных нужд.
«Разумеется, двухэтажные особняки законными признавать никто не собирается», — подчеркнул сенатор.