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В РФ снизилось число осужденных подростков
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В России число осужденных подростков снизилось в четыре раза с 2010 года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, снизилось в России более чем в 4 раза с 2010 года, сообщили журналистам в пресс-службе ФСИН.
"В РФ в разы снизилась численность несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Еще в 2010 году функционировало 62 воспитательные колонии, в которых содержались 5790 осужденных, сегодня это 23 воспитательные колонии, в которых содержится 1369 осужденных", — пояснили в пресс-службе.
В службе отмечают, что эта тенденция во многом связана с гуманизацией применения в отношении несовершеннолетних мер уголовной ответственности.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в 708 исправительных колониях с отрядной системой размещения отбывали наказание почти 475 тысяч человек. В учреждениях с камерным размещением — около 3,5 тысячи человек, в том числе в семи исправительных колониях особого режима для осужденных пожизненно — чуть больше 2 тысяч, в 8 тюрьмах — почти 1,3 тысячи человек.
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