Ещё
Москвичку спасли из-под горы мусора в квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичку спасли из-под горы мусора в собственной квартире 

Дни.ру 17 минут назад
Фото: vk.com/mash
Жительницу Москвы нашли в куче мусора, скопившегося в ее квартире. Спасателей вызвали соседи, которые были не в силах переносить ужасный запах в подъезде.
Хозяйка квартиры в одном из домов столицы давно не отвечала на звонки и не открывала дверь. Однако соседи, которых беспокоил пропитавший лестничную клетку запах, были настойчивы и вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС, вскрыв дверь, обнаружили завалы мусора — а в этих дебрях и саму хозяйку, 56-летнюю Татьяну Борисову, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, вся квартира была забита вещами, внутрь можно было только вползти. Москвичка лежала где-то под потолком — заявляя при этом, что все в порядке и помощь ей не требуется.
Однако соседи и спасатели думали иначе. Борисовой пришлось вычистить свою квартиру в принудительном порядке. Как отмечается, у москвички три высших образования.
Недавно Dni.Ru писали о курьезном инциденте в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине, застрявшему в мусоропроводе жилого дома.
ЧП случилось утром 27 сентября. Молодой человек пришел в гости к знакомому, пошел выбрасывать мусор и уронил ключи. Он нырнул за ними в мусоропровод, застрял и не смог выбраться, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.
Спасатели извлекли несчастного из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего передали медикам. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали с травмами.
Дни.ру: последние новости
У Крымского моста нашли ядерное оружие Киев попал в вырытую для Москвы яму У Марины Хлебниковой осложнения после смерти мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев попал в вырытую для Москвы яму207
Известную тележурналистку убили в Болгарии66
Россиян предупредили о первых сугробах
Хлебникова не попала на похороны мужа8
Главный раввин РФ раскритиковал решение Москвы1
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
01:33
Известную тележурналистку убили в Болгарии
Происшествия
01:16
Хлебникова не попала на похороны мужа
Шоу-бизнес
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение