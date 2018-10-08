В РФ введут «контроль синяков»

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«Известия»: Минтруд предлагает обязать работодателей вести учет микротравм сотрудников 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работодатель будет обязан вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Под действие поправок подпадают ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие микротравмы, которые не повлекли "расстройства здоровья" и уход сотрудника на больничный, следует из текста законопроекта.
"Микротравмы в большинстве случаев возникают по причине нарушения требований охраны труда, требований к организации рабочих мест и трудового процесса", — рассказали "Известиям" в Минтруде. Учет таких повреждений поможет в профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний, считают в ведомстве.
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