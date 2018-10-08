В РФ введут «контроль синяков»

«Известия»: Минтруд предлагает обязать работодателей вести учет микротравм сотрудников

Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работодатель будет обязан вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под действие поправок подпадают ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие микротравмы, которые не повлекли "расстройства здоровья" и уход сотрудника на больничный, следует из текста законопроекта.