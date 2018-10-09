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В Красноярске установили арт-объект «Черный рафинад»
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В Красноярске появился «Черный рафинад» в память о блокадном сахаре 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: страница Сергея Ковалевского в Facebook
В центре Красноярска, рядом с самым большой в Сибири музеем современного искусства «Площадь Мира» установили арт-объект «Черный рафинад», сообщает Strelka Mag.
По информации издания, памятник представляет собой 300-килограммовый куб черной земли, сверху покрытого эмалью.
Монумент символизирует блокадный сахар, который в 1941 году добывали из земли сожженных Бадаевских складов в Ленинграде.
«Припасов на складах после пожара было не так много, но земля, напитанная сахаром, дала ощущения того, что она может спасти и продлить жизнь», — рассказал о задумке создатель арт-объекта, художник Александр Андросов.
​Памятник простоит в городе до 25 ноября — окончания выставки «Тихие голоса», посвященной теме блокадного Ленинграда.
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