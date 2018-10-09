В Красноярске установили арт-объект «Черный рафинад»

В Красноярске появился «Черный рафинад» в память о блокадном сахаре

Фото: страница Сергея Ковалевского в Facebook

В центре Красноярска , рядом с самым большой в Сибири музеем современного искусства «Площадь Мира» установили арт-объект «Черный рафинад», сообщает Strelka Mag. По информации издания, памятник представляет собой 300-килограммовый куб черной земли, сверху покрытого эмалью. Монумент символизирует блокадный сахар, который в 1941 году добывали из земли сожженных Бадаевских складов в Ленинграде. «Припасов на складах после пожара было не так много, но земля, напитанная сахаром, дала ощущения того, что она может спасти и продлить жизнь», — рассказал о задумке создатель арт-объекта, художник Александр Андросов. ​Памятник простоит в городе до 25 ноября — окончания выставки «Тихие голоса», посвященной теме блокадного Ленинграда.