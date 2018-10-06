Продажа картины Бэнкси обернулась громким скандалом

Продажа картины неуловимого стрит-арт художника Бэнкси на аукционе Sotheby's обернулась феерическим скандалом, сообщает телеканал Sky News

«Девочка с красным шаром» (Girl With Red Balloon) была одним из основных лотов на стартовавшей накануне вечером распродаже произведений современного искусства. На картине изображена девочка, тянущаяся к ярко-красному воздушному шару в форме сердца. По данным аукционного дома, картина была подписана, продавец приобрел ее у художника в 2006 году.

Победившая ставка в размере 860 000 фунтов стерлингов (1 042 000 фунтов стерлингов, включая премию покупателя) была сделана по телефону около 21 часа. Сумма значительно превышала оценочную, составившую от 200 до 300 000 фунтов стерлингов.

Но сразу после того, как молоток опустился, ознаменовав конец торгов, картина была измельчена, как полагают, с помощью дистанционного механизма в рамке. Картина, проданная за миллион фунтов, самоуничтожилась всего за несколько минут на глазах у потрясенных участников аукциона.

«Кажется, нас отбэнксили», — прокомментировал, придя в себя, произошедшее старший директор «Сотбис». Отозвался на случившееся и сам художник. «Идет, идет, ушла…», — написал он.

Британец уже более 20 лет разрисовывает фасады зданий, оставаясь не пойманным полицейскими и не узнанным журналистами. Многие арт-критики считают, что это всего лишь чрезвычайно грамотно построенный бренд, под которым работает группа художников. Поэтому однозначного подхода к тому, что делает загадочный Бэнкси, нет, что, однако, не мешает и даже способствует продаже его произведений на престижных аукционах за рекордные суммы.

Есть разные предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом. По одной из версий, это выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем. Согласно другой, это участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная. На такое предположение наводит странное совпадение — граффити нередко появляются в тех местах, где группа дает свои концерты.