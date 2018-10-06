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Школьника не пустили на праздник из-за синих волос
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Питерского школьника не пустили на праздник из-за синих волос 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге старшеклассника не пустили на праздник по случаю Дня учителя из-за синих волос. Юноша покрасил волосы дома ради шутки, но вернуть свой цвет у него не получилось.
Директор посчитала, что подросток подает плохой пример своим одноклассникам. Парню это не понравилось, и он решил жаловаться уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.
По мнению детского омбудсмена Светланы Агапитовой, к ученику применили разовые воспитательные меры, так как он нарушил правила школы.
«Поскольку в праве на образование модника не ограничили, поводов для вмешательства детского омбудсмена нет», — добавила Агапитова.
Ранее News.ru cообщал, что выпускникам школ могут дать год на выбор профессии. Депутат Госдумы фракции ЛДПР Василий Власов пояснил, что это так называемый gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно.
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