Питерского школьника не пустили на праздник из-за синих волос

Санкт-Петербурге старшеклассника не пустили на праздник по случаю Дня учителя из-за синих волос. Юноша покрасил волосы дома ради шутки, но вернуть свой цвет у него не получилось.

Директор посчитала, что подросток подает плохой пример своим одноклассникам. Парню это не понравилось, и он решил жаловаться уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.

По мнению детского омбудсмена Светланы Агапитовой, к ученику применили разовые воспитательные меры, так как он нарушил правила школы.

«Поскольку в праве на образование модника не ограничили, поводов для вмешательства детского омбудсмена нет», — добавила Агапитова.