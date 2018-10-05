«Объединил нас всех»: Франция простилась с Азнавуром

В пятницу, 5 октября, состоялась церемония прощания с легендарным шансонье Шарлем Азнавуром, которого не стало в начале недели. Траурное мероприятие прошло в Доме Инвалидов в Париже, где нация традиционно провожает в последний путь великих французов.

Проститься с великим артистом, скончавшимся в возрасте 94 лет, пришли более тысячи человек. Помимо родственников и поклонников певца, на церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Армянской апостольской церкви Гарегин II, певица Мирей Матье, актер Жан-Поль Бельмондо , а также многие другие известные деятели политики и культуры.

Гроб с телом Азнавура, накрытый французским флагом, внесли в почетный двор Дома Инвалидов военнослужащие под звуки армянской музыки.

Первым с траурной речью выступил Пашинян, напомнивший о вкладе Азнавура в развитие Армении.

«Азнавур, конечно, был предан Франции. Он великий гражданин этой страны, который был беспримерным послом французского языка. В то же время Шарль был и горячим защитником Армении, настоящим чрезвычайным послом нашей страны. Заботы Армении были его заботами. И наш народ мог видеть и чувствовать его любовь во время землетрясения в Армении тридцать лет назад», — подчеркнул премьер-министр.

Затем слово взял Макрон. По словам французского президента, голос Азнавура, такой любимой и такой узнаваемый, обладал способностью объединять поколения.

«Этот голос и эта интонация, узнаваемая среди всех других, давно утвердились в нашей жизни, и мы все незаметно объединились. Создалось общее чувство, и Шарль Азнавур естественным образом стал, по общему мнению, одним из символов Франции, — заявил Макрон. — Его слова напрямую затрагивали наши сердца. Названия и припевы песен стали частью общего культурного наследия».

По окончании речи главы Франции в память о великом шансонье была объявлена минута молчания. Когда завершилась и она, толпа проводила артиста в последний путь оглушительными аплодисментами.

Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни. Как позднее сообщили судмедэксперты, проводившие вскрытие тела легендарного исполнителя, смерть певца наступила по естественным причинам: когда Азнавур находился в ванной, у него развился отек легких, приведший к кардиореспираторной недостаточности.

Незадолго до кончины артист посетил Японию, откуда вернулся лишь во второй половине сентября. Зимой ему предстояло отправиться на мировые гастроли.

Согласно заверениям родственников Азнавура, еще за несколько дней до его смерти о скором уходе легенды никто не мог и помыслить — после возвращении из Японии Азнавур чувствовал себя прекрасно.

«Он должен был лететь в Армению 2 октября. Все было хорошо», — отметил источник, близкий к семье артиста.

В то же время давний друг Шарля Жерар Даву рассказал СМИ, каким был последний земной день исполнителя.

«В воскресенье Шарль допоздна писал. Он работал над своей четвертой книгой воспоминаний. Говорил мне, что это будет последняя», — передает слова Даву Le Parisien.

Комментируя кончину Азнавура, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал певца выдающимся исполнителем, являвшимся душой и голосом великих культур Франции и Армении.

«Ушел из жизни Шарль Азнавур — один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России», — написал политик у себя в фейсбуке.

В свою очередь председатель московского парламента Алексей Шапошников заявил, что память Азнавура могут увековечить в столице, если в Мосгордуму поступит соответствующее обращение.