Названы cамые притягательные чудеса России

Путешественники назвали cамые притягательные чудеса России

Российские туристы выбрали из чудес России те, которые они хотели бы увидеть больше всего, сообщает Skyscanner.

Десять лет назад россияне проголосовали за самые необыкновенные места нашей страны и выбрали семь самых завораживающих чудес России. Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей опросил российских пользователей и узнал, какие из них путешественники мечтают увидеть больше всего. В первую тройку вошли Камчатка, Байкал и Эльбрус.

На первом месте рейтинга самых желанных для посещения достопримечательностей оказалась Долина Гейзеров на Камчатке. Полюбоваться захватывающими видами на бурлящие термальные источники в самом крупном гейзерном поле мира хотели бы 34% участников опроса. Отправным пунктом в Долину является Петропавловск-Камчатский.

Вторую строчку в списке предпочтений россиян занимает Байкал — самое глубокое озеро в мире, завораживающее своей красотой. За него отдали голоса 33% путешественников. Добраться до Байкала можно из аэропортов Иркутска или Улан-Удэ.

Замыкает тройку лидеров Эльбрус на Северном Кавказе. Совершить восхождение к высочайшей вершине России и Европы или же просто увидеть воочию знаменитую на весь мир гору хотели бы 13% опрошенных.

Ближе всего к Приэльбрусью находятся аэропорты Нальчика и Минеральных Вод. Также среди мест, где респонденты хотели бы побывать, были названы Столбы выветривания в Коми (7%), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (5%), исторический памятник Мамаев Курган в Волгограде (4%), Собор Василия Блаженного в Москве (1%).

Кроме того, путешественники назвали собственные варианты самых впечатляющих мест в России. Среди них — Карелия, старинная крепость Старая Ладога, природный парк Ленские столбы в Якутии, Розовое и Сакское озера в Крыму.