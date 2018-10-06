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Названы cамые притягательные чудеса России
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Путешественники назвали cамые притягательные чудеса России 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы выбрали из чудес России те, которые они хотели бы увидеть больше всего, сообщает Skyscanner.
Десять лет назад россияне проголосовали за самые необыкновенные места нашей страны и выбрали семь самых завораживающих чудес России. Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей опросил российских пользователей и узнал, какие из них путешественники мечтают увидеть больше всего. В первую тройку вошли Камчатка, Байкал и Эльбрус.
На первом месте рейтинга самых желанных для посещения достопримечательностей оказалась Долина Гейзеров на Камчатке. Полюбоваться захватывающими видами на бурлящие термальные источники в самом крупном гейзерном поле мира хотели бы 34% участников опроса. Отправным пунктом в Долину является Петропавловск-Камчатский.
Вторую строчку в списке предпочтений россиян занимает Байкал — самое глубокое озеро в мире, завораживающее своей красотой. За него отдали голоса 33% путешественников. Добраться до Байкала можно из аэропортов Иркутска или Улан-Удэ.
Замыкает тройку лидеров Эльбрус на Северном Кавказе. Совершить восхождение к высочайшей вершине России и Европы или же просто увидеть воочию знаменитую на весь мир гору хотели бы 13% опрошенных.
Ближе всего к Приэльбрусью находятся аэропорты Нальчика и Минеральных Вод. Также среди мест, где респонденты хотели бы побывать, были названы Столбы выветривания в Коми (7%), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (5%), исторический памятник Мамаев Курган в Волгограде (4%), Собор Василия Блаженного в Москве (1%).
Кроме того, путешественники назвали собственные варианты самых впечатляющих мест в России. Среди них — Карелия, старинная крепость Старая Ладога, природный парк Ленские столбы в Якутии, Розовое и Сакское озера в Крыму.
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