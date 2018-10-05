Голикова назвала десять принципов успешного человека

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала одиннадцатиклассникам одной из московских школ об основных принципах, которые приведут человека к успеху.

«Первый — знать иностранные языки. Иностранные языки сейчас — это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь», — цитирует Голикову ТАСС.

Второй принцип, по её словам, заключается в том, чтобы ежедневно узнавать что-то новое. Так, вице-премьер рассказала, как поменяла профиль деятельности, когда через несколько лет после окончания вуза по специализации «экономика труда», она пришла работать в Минфин и стала профессиональным финансистом.

Третий принцип, названный Голиковой, — оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не «словам и декларациям». Четвёртый — работать с теми, кто сильнее вас, а пятый — заниматься той работой, которая нравится.

Среди других принципов вице-премьера — чтение бумажных, а не электронных книг, нетворкинг, критическое мышление, изучение новых технологий и умение брать на себя ответственность за своё решение.