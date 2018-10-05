Страшная улыбка стюардессы напугала соцсети

Страшно улыбающаяся стюардесса напугала соцсети

В интернете опубликовали фотографию стюардессы авиакомпании Emirates Airlines, которая изрядно напугала пользователей. На первый взгляд ничего необычного в снимке нет, но если приблизить фото, улыбка одной из девушек обретает жуткие очертания.

Снимок опубликовал на сайте «Пикабу» пользователь с ником Inglor и описал эту историю так: «На выходных был на Ф1 в Сочи и во время прогулки по пит-лейну сфотографировал милых стюардесс из Emirates. Когда вечером пересматривал снимки, приблизил фотографию (внимание на вторую слева). P. S. Не хочу обидеть девушку, наверное просто перестаралась с улыбкой, такая вот профессиональная деформация:)».

Первой реакцией парня, по его словам, была такая:

Ридус

Потом в дело вступили интернет-пользователи. За сутки пост выбился в топ и собрал более 500 комментариев. Стюардессу сравнили с Волан-де-Мортом и множеством персонажей из фильмов ужасов и мультиков. А также вовсю повеселились, редактируя снимок в Фотошопе.

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Самые дотошные пользователи отыскали девушку в соцсетях. Выяснилось, что её зовут Анна и в обычной жизни она вполне себе миловидная девушка.

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