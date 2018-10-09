Деньги коррупционеров отдадут пенсионерам

Он пояснил, что сейчас конфискованные деньги коррупционеров поступают в федеральный бюджет и растворяются в нем. «А со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму , эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим», — сказал он.

Дроздов добавил, что передача имущества коррупционеров является «скорее морально-этической историей. Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги. И не важно, сколько их поступит».