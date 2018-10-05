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Российским артистам запретят увольняться
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Российским артистам запретят увольняться 

News.ru + ещё 2 5 октября 2018
Фото: News.ru
Министерство культуры запретит российским артистам увольняться за месяц до выступления. Ведомство готовит соответствующий законопроект. Изменения будут внесены Трудовой кодекс РФ. Новые правила позволят избежать срыв показов в театральных постановках или концертов, считают в минкультуры.
Согласно законопроекту, творческий работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив руководство о своем решении в письменной форме, как минимум за месяц. Исключения составляют договоры, заключенные на срок менее четырех месяцев, — пояснили в ведомстве.
Этот пункт появится во всем договорах в ближайшее время. Кроме того, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и Минкульт совместно определят перечень категорий работников, для которых будет определена новая норма.
Уведомление о разработке законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее News.ru сообщал, что Минкульт хочет ограничить прокат зарубежных фильмов в России. Если инициатива будет принята, то количество показов иностранных картин сократится до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.
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