Российским артистам запретят увольняться

Министерство культуры запретит российским артистам увольняться за месяц до выступления. Ведомство готовит соответствующий законопроект. Изменения будут внесены Трудовой кодекс РФ . Новые правила позволят избежать срыв показов в театральных постановках или концертов, считают в минкультуры.

Согласно законопроекту, творческий работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив руководство о своем решении в письменной форме, как минимум за месяц. Исключения составляют договоры, заключенные на срок менее четырех месяцев, — пояснили в ведомстве.

Этот пункт появится во всем договорах в ближайшее время. Кроме того, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и Минкульт совместно определят перечень категорий работников, для которых будет определена новая норма.

Уведомление о разработке законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее News.ru сообщал, что Минкульт хочет ограничить прокат зарубежных фильмов в России. Если инициатива будет принята, то количество показов иностранных картин сократится до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.