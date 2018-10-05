Россияне недовольны синоптиками

Почти две трети россиян (61%), опрошенных аналитической службой портала Рамблер, не доверяют прогнозам метеорологов. По их словам, синоптики постоянно ошибаются.

Около трети опрошенных (32%), наоборот, уверены, что чаще всего прогнозы метеорологов сбываются, поэтому они заслуживают доверия.

7% пользователей Рамблера сообщили, что не знают, сколь часто ошибаются синоптики, так как не следят за метеосводками.

В опросе приняли участие 847 человек.