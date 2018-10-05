Россияне недовольны синоптиками 

Почти две трети россиян (61%), опрошенных аналитической службой портала Рамблер, не доверяют прогнозам метеорологов. По их словам, синоптики постоянно ошибаются.
Около трети опрошенных (32%), наоборот, уверены, что чаще всего прогнозы метеорологов сбываются, поэтому они заслуживают доверия.
7% пользователей Рамблера сообщили, что не знают, сколь часто ошибаются синоптики, так как не следят за метеосводками.
В опросе приняли участие 847 человек.
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сегодня в Москве выпал первый снег. Однако его коллега из Гидрометцентра Геннадий Елисеев опроверг это утверждение, заявив, что снежная крупа, мелкий град, выпала сегодня лишь в подмосковном поселке Черусти. По его словам, первый снег в столице выпадет, «наверное, не совсем скоро».