Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась 

Телеведущая Ольга Скабеева, которая в прямом эфире ток-шоу «60 минут» назвала общественного деятеля Никиту Исаева идиотом, не станет отказываться от своих слов.
На вопрос издания «Собседник», не считает ли она, что перегнула палку, назвав гостя программы идиотом, Ольга заявила, что такова ее «принципиальная позиция».
«Я считаю, что человек, который живет в России и называет ее родной для себя страной, не может произносить вслух такие вещи. Мне кажется, что было бы странно даже так думать, а озвучивать — совсем неразумно», — сказала телеведущая.
По ее словам, назвав Исаева идиотом, она выразила свое «личное оценочное суждение».
Напомним, Скабеева назвала Исаева идиотом и потребовала от него покинуть студию после того, как тот назвал коммунизм и фашизм родственными явлениями. Исаев говорил о том, что на Украине «приравняли фашизм и коммунизм», и это «абсолютно правильно».