Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась

На вопрос издания «Собседник», не считает ли она, что перегнула палку, назвав гостя программы идиотом, Ольга заявила, что такова ее «принципиальная позиция».

«Я считаю, что человек, который живет в России и называет ее родной для себя страной, не может произносить вслух такие вещи. Мне кажется, что было бы странно даже так думать, а озвучивать — совсем неразумно», — сказала телеведущая.

По ее словам, назвав Исаева идиотом, она выразила свое «личное оценочное суждение».

Напомним, Скабеева назвала Исаева идиотом и потребовала от него покинуть студию после того, как тот назвал коммунизм и фашизм родственными явлениями. Исаев говорил о том, что на Украине «приравняли фашизм и коммунизм», и это «абсолютно правильно».