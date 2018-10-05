Власти Ялты решили продлить набережную

Власти Ялты заявили о намерении продлить набережную, которая является главной архитектурной достопримечательностью курортной столицы полуострова.

Как рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов, новая часть набережной начнется возле морвокзала, в районе ресторана "История", где запланирована зона для молодежи. Здесь установят сцену для выступлений артистов и музыкантов. Дальше набережная пройдет вдоль пляжей Гороно, Массандровского, бывшего санатория минобороны (но в обход санатория "Актер"), и завершится у территории "Ялта-Интурист".

— Расширение набережной планируется за счет существующих берегоукрепительных сооружений, — отметил Челпанов. — Проводятся гидротехнические работы, возводятся бетонные сваи, выносится второй ярус и увеличивается променадная часть по образцу уже реализованного проекта на Приморском пляже. При этом вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность не уменьшится.

Власти считают, что продление набережной позволит увеличить инвестиционную и туристическую привлекательности Ялты, а также емкость самого курорта.

— В этом году сезон прошел успешно и с приростом турпотока городская набережная "начинает задыхаться", — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — Променадных зон в городе явно не хватает. Благодаря этому проекту появятся и новые территории для бизнеса, и более комфортные условия для отдыхающих и горожан.

Представители бизнеса также поддерживают проект и готовы участвовать в его обсуждении в составе рабочей группы.