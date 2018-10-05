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Власти Ялты решили продлить набережную
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Власти Ялты решили продлить набережную 

Российская Газета + ещё 3 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Власти Ялты заявили о намерении продлить набережную, которая является главной архитектурной достопримечательностью курортной столицы полуострова.
Как рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов, новая часть набережной начнется возле морвокзала, в районе ресторана "История", где запланирована зона для молодежи. Здесь установят сцену для выступлений артистов и музыкантов. Дальше набережная пройдет вдоль пляжей Гороно, Массандровского, бывшего санатория минобороны (но в обход санатория "Актер"), и завершится у территории "Ялта-Интурист".
— Расширение набережной планируется за счет существующих берегоукрепительных сооружений, — отметил Челпанов. — Проводятся гидротехнические работы, возводятся бетонные сваи, выносится второй ярус и увеличивается променадная часть по образцу уже реализованного проекта на Приморском пляже. При этом вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность не уменьшится.
Власти считают, что продление набережной позволит увеличить инвестиционную и туристическую привлекательности Ялты, а также емкость самого курорта.
— В этом году сезон прошел успешно и с приростом турпотока городская набережная "начинает задыхаться", — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — Променадных зон в городе явно не хватает. Благодаря этому проекту появятся и новые территории для бизнеса, и более комфортные условия для отдыхающих и горожан.
Представители бизнеса также поддерживают проект и готовы участвовать в его обсуждении в составе рабочей группы.
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