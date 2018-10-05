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В Перми может появиться памятник Достоевскому
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В Перми может появиться памятник Достоевскому 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Перми может появиться памятник писателю Фёдору Достоевскому, сообщает «Реальное время» со ссылкой на городскую администрацию.
Соответствующее решение принято на заседании общественного совета по топонимике.
Скульптуру предполагается установить в саду Декабристов. Итоговый эскиз будет рассмотрен в ближайшее время.
Возведение объекта должно быть осуществлено за счёт средств, привлечённых обществом Достоевского к 200-летию со дня рождения писателя в 2021 году.
В апреле НСН сообщала, что в московском «Зарядье» планируют установить памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.
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