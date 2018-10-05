В Перми может появиться памятник Достоевскому

Соответствующее решение принято на заседании общественного совета по топонимике.

Скульптуру предполагается установить в саду Декабристов. Итоговый эскиз будет рассмотрен в ближайшее время.

Возведение объекта должно быть осуществлено за счёт средств, привлечённых обществом Достоевского к 200-летию со дня рождения писателя в 2021 году.