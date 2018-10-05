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Ректор МГУ назвал востребованные в будущем профессии
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Ректор МГУ назвал профессии, которые будут востребованы в будущем 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Люди, которые умеют точно рассчитывать и строить модели, а также принимать решения, — управленцы и информатики будут востребованы в будущем, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
"Как ни странно, но в будущем все больше будут востребованы люди, умеющие точно рассчитывать, мыслить, строить модели, принимать решения. Управленцы либо информатики, либо математики, которые идут не математикой заниматься, а в фирмы на руководящие должности", — сказал Садовничий журналистам после конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в МГУ конкурс на механико-математический факультет растет. Кроме того, добавил ректор, растут конкурсы на факультеты, связанные с глобальными процессами.
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