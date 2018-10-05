Россиян назвали «тоскующими индивидуалистами»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров охарактеризовал современный российский социум, как общество тоскующих индивидуалистов. Такое мнение он высказал в пятницу на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос журналиста о том, какие ценностные ориентиры существуют сегодня в обществе в России.
"Сегодня российское общество — это индивидуалисты, советский коллективизм умер давно. Это индивидуалисты такого, потребительского плана, прежде всего. При этом бедные потребители преимущественно. И тоскующие индивидуалисты ", — сказал Федоров.
По его словам, общество пока не смирилось "с этой индивидуализацией", поэтому оно апеллирует к неким "общим объединяющим рамкам", которых, как считает глава ВЦИОМ на данный момент две: первая — это семья, вторая — это государство.