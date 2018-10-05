Россиян назвали «тоскующими индивидуалистами»

Глава ВЦИОМ назвал россиян обществом «тоскующих индивидуалистов»

"Сегодня российское общество — это индивидуалисты, советский коллективизм умер давно. Это индивидуалисты такого, потребительского плана, прежде всего. При этом бедные потребители преимущественно. И тоскующие индивидуалисты ", — сказал Федоров.

По его словам, общество пока не смирилось "с этой индивидуализацией", поэтому оно апеллирует к неким "общим объединяющим рамкам", которых, как считает глава ВЦИОМ на данный момент две: первая — это семья, вторая — это государство.