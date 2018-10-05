Ещё
Россияне и американцы стали хуже относиться друг к другу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на C-300, трагедия маршрутки-убийцы и другие события дня
Ответ США на C-300, трагедия маршрутки-убийцы и другие события дня

Отношение россиян и американцев друг к другу ухудшилось 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Reuters
Россияне и американцы стали хуже относиться друг к другу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Pew Research Center.
По данным опроса, только 26% россиян симпатизируют США — годом ранее эта доля составляла 41%. Кроме того, лишь 21% американцев хорошо относятся к России. За год число таких граждан США также упало на 8 п.п.
Исследователи также выяснили отношения граждан двух стран к чужим президентам. Так, россияне сильно потеряли веру в американского президента Дональда Трампа — только 19% россиян считают, что он поступает правильно (против 53% в прошлом году). Среди американцев 21% верит в правильность курса президента России Владимира Путина.
Также отмечается, что и американцы, и россияне указывают на возросшую роль России в мире за 10 лет. Такого мнения придерживаются 52% американцев и 72% россиян.
Pew Research Center указывает, что опросы проводились весной 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
В ФСИН рассказали о рационе Сенцова после 144-дневной голодовки Умер снимавший Гагарина кинооператор Умерла герой Украины Неонила Крюкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы363
В России трагически погибли военнослужащие252
Тбилиси резко ответил на обвинения Москвы83
Съедает рак: Юдашкин резко сдал34
Страшная улыбка стюардессы напугала соцсети29
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия поверила обвинениям против России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение