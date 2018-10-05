Большинство россиян плохо знают законы, показал опрос

Большинство россиян (70%) заявили, что плохо знают российские законы, а 67% полагают, что их окружение также не очень хорошо разбирается в законодательстве, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение"

Согласно данным ФОМ, подавляющее большинство (96%) граждан полагают, что обычному человеку, не юристу по специальности, в повседневной жизни знать законы нужно. Противоположного мнения придерживаются 3% опрошенных. По мнению респондентов, важнее всего знать гражданское право (63%), административное право (55%), конституционное право (36%), уголовное право (25%) и процессуальное право (12%).

Кроме того, согласно данным ФОМ, 67% россиян считают, что большинство их окружающих плохо знают российские законы, 20% полагают, что их окружение знает законы хорошо. Также 53% опрошенных заявили, что обычный человек, не получая специального образования, не сможет сам разобраться в российских законах, 38% придерживаются противоположной точки зрения.

Как показал опрос, 70% россиян заявили, что плохо знают российские законы, о своем знании законодательства заявили 25% респондентов, еще 5% затруднились ответить на данный вопрос. Кроме того, 52% опрошенных заявили, что в повседневной жизни им недостаточно имеющихся знаний законодательства, противоположный ответ дали 45%.

Согласно приведенным данным, 61% россиян заявил, что в их жизни не было ситуаций, когда незнание законов принесло им вред, 29% респондентов сообщили, что такие ситуации случаются редко, а у 7% — часто. Среди примеров ситуаций, в которых незнание законов принесло вред, в частности, были названы "общение с сотрудниками ГИБДД , при ДТП", "при возникновении проблем в трудовых отношениях", "при начислении пенсий, льгот, пособий", "при сделках с недвижимостью".

Отвечая на вопрос, есть ли среди их родственников или знакомых юрист, 56% ответили отрицательно, 43% сообщили, что есть, а 2% заявили, что сами являются юристами.

Опрос "ФОМнибус" поводился 29–30 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.