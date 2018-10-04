Россиянам через суд запретили курить на балконе

Двое россиян подали в суд на куривших на балконе соседей и выиграли дела, пишет «Московский комсомолец».
Иски подавались в разных регионах России. В Новосибирске истец судился с соседом-курильщиком два года. Истец так и не смог добиться запрета на курение, однако ему присудили компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — говорится в постановлении Верховного суда.
В Дивногорске суд пошел дальше и запретил соседям истцов курить на собственном балконе, признав курение нарушением нормы о праве на благоприятную экологическую среду.