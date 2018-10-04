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Нарышкин рассказал о прыжке Путина с парашютом
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Нарышкин рассказал, как Путин во время учебы прыгал с парашютом 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин, обучаясь на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки), прыгал с парашютом, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью телеканалу "Звезда", посвященному 80-летию Академии.
В ходе интервью Нарышкин рассказал, что слушатели школы направлялись для подготовки в воздушно-десантные подразделения. Ведущий поинтересовался у директора СВР, прыгал ли с парашютом президент России, который вместе учился с Нарышкиным в Краснознаменном институте.
"Да", — ответил Нарышкин.
Академия внешней разведки основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН). В 1943 году ШОН переименовали в Разведывательную школу (РАШ) 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. С сентября 1948 года РАШ вновь переименовали в Высшую разведывательную школу (ВРШ). В переписке в системе Комитета госбезопасности СССР и в обиходе ВРШ еще называли "школой №101". В 1967 году за вклад воспитанников ВРШ в обеспечение безопасности государства ее наградили орденом Красного Знамени. Еще через год Высшую разведывательную школу преобразовали в Краснознаменный институт (КИ) КГБ СССР с правами высшего учебного заведения. После кончины в 1984 году советского лидера, бывшего председателя КГБ Юрия Андропова Краснознаменному институту присвоили его имя. С конца 1994 года КИ называется Академией внешней разведки.
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