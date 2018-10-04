Нарышкин рассказал о прыжке Путина с парашютом

Нарышкин рассказал, как Путин во время учебы прыгал с парашютом

В ходе интервью Нарышкин рассказал, что слушатели школы направлялись для подготовки в воздушно-десантные подразделения. Ведущий поинтересовался у директора СВР, прыгал ли с парашютом президент России, который вместе учился с Нарышкиным в Краснознаменном институте.

"Да", — ответил Нарышкин.