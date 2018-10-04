Вдова Брусникина станет худруком театра «Практика»

Художественным руководителем театра «Практика» станет режиссер и педагог, профессор Марина Брусникина, вдова режиссера Дмитрия Брусникина. Директором театра остается Борис Мездрич, назначенный на эту должность 7 августа 2018 года, сообщается на сайте Департамента культуры Москвы.
Во вторник, 9 октября, в «Практике» пройдет пресс-конференция, на которой будут представлены ближайшие планы обновленного коллектива театра.
Марина Брусникина — выпускница Школы-студии МХАТ. Работала в Художественном театре, сыграла десятки ролей. С 1988 года преподает в Школе-студии МХАТ, где возглавляет кафедру сценической речи и вокала.
Брусникина является организатором и режиссером популярного литературного цикла «Мхатовские вечера. Круг чтения», за что была удостоена премии Олега Табакова. За спектакль «Лада, или Радость» в РАМТе Брусникина удостоена премии правительства России в области культуры. Она является лауреатом Международной премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.