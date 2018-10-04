Вдова Брусникина станет худруком театра «Практика»

Вдова Дмитрия Брусникина станет худруком театра «Практика»

Во вторник, 9 октября, в «Практике» пройдет пресс-конференция, на которой будут представлены ближайшие планы обновленного коллектива театра.

Марина Брусникина — выпускница Школы-студии МХАТ. Работала в Художественном театре, сыграла десятки ролей. С 1988 года преподает в Школе-студии МХАТ, где возглавляет кафедру сценической речи и вокала.