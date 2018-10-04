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Путина захотели позвать на праздник в Норвегию
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Норвежская провинция попросила пригласить Путина на праздник 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: ТАСС
Власти граничащей с Мурманской областью норвежской провинции Финнмарк попросили премьер-министра Норвегии Эрне Сульберг пригласить президента России Владимира Путина на праздник, посвященный 75-летию освобождения восточной части региона от фашистских захватчиков.
Мэр пограничной с Россией коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен неоднократно просил премьера королевства пригласить на праздник в Киркенес высшее руководство России, пишет РИА «Новости».
«Вчера я отправил письмо от имени губернатора Финнмарка и меня лично премьер-министру, в котором написал, что мы ожидаем увидеть на праздновании высшее руководство страны, просим рассмотреть возможность пригласить Владимира Путина», — сообщил Рафаэльсен.
Он считает торжество, которое состоится следующей осенью, очень важной вехой в истории России и Норвегии.
«Для наших стран сейчас очень важно сохранять диалог, не забывать о том, что произошло 75 лет назад, о том, что советская армия освободила Финнмарк, люди здесь помнят об этом», — отметил мэр.
По его словам, на осенний праздник в честь освобождения, как и четыре года назад, приедет король Норвегии Харальд V.
В Финнмарке установлен памятник советскому солдаты, где бывают и норвежские, и российские делегации. Жители Норвегии с уважением относятся к истории того времени ежегодно отмечают освобождение своей провинции осенью 1944 года.
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