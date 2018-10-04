Ротенберг объяснил ЧП на Крымском мосту

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Ротенберг назвал причину падения части пролета Крымского моста в воду 

Ведомости 1 час назад
Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в беседе с РИА Новости назвал причину падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду. По его словам, фрагмент пролета съехал при монтаже в результате технической неполадки с домкратом. В результате никто не пострадал.
Бизнесмен подчеркнул, что на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.
>> "Крымский мост таки упал": бурная реакция украинцев
Ранее информационный центр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов накренился и рухнул в воду. Инфоцентр уточнил, что опоры моста не повреждены, их несущая способность не нарушена. Согласно графику, работы с надвижкой пролетов на морских участках должны завершиться в первом квартале 2019 г.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту открыли в мае. За день до открытия, 15 мая, по нему за рулем строительного «Камаза» проехал президент Владимир Путин. В октябре по мосту запустили движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.
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