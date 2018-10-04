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«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
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На Украине бурно отреагировали на инцидент с Крымским мостом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские СМИ эмоционально написали о нештатной ситуации на Крымском мосту: пролет строящейся железнодорожной части съехал в воду при монтаже конструкций, никто не пострадал.
Инцидент стал настоящим праздником для украинских журналистов, которые стали соревноваться друг с другом в мастерстве заголовков и описаниях происходящего:
«Оккупанты уверяют, что опоры Крымского моста не повреждены, несущая способность не нарушена», — сообщает УНИАН.
«На Крымском мосту произошло новое ЧП. На незаконно построенном оккупантами мосту съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части, которая находится в процессе строительства», — отмечает «Обозреватель».
>> На Крымском мосту произошло ЧП
«Главред.инфо» не постеснялся использовать нецензурную лексику в новости, прикрываясь словами очевидцев, проезжавших мимо. По закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может дать ссылку на ролик, но подобные законы не распространяются на украинские издания.
Самыми нейтральными оказались «Аргументы недели», которые просто процитировали источник, умолчав об «оккупантах», «незаконно построенном мосте» и прочих пропагандистских штампах. Однако каждое СМИ сообщает о том, что «это не первое ЧП», «с Крымским мостом новая беда» и используют прочие эпитеты, вспоминая плавучий кран, который врезался в опору Крымского моста.
В Сети тоже поспешили преувеличить новость:
«Эй, крымчане, у вас мост того… тю-тю, упал», — написал украинский пользователь newfrazy в Twitter.
Напомним, что инцидент произошел в четверг на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом. В момент опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье.
Разного рода «эксперты» неоднократно высказывались о невозможности строительства такого масштабного сооружения, как Крымский мост. Бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава заявлял в соцсетях, что «мост построят минимум в 2022 году», и говорил, что у России нет технологий для строительства моста. О провальном «предсказании» Корчилавы в октябре напомнил российский журналист Дмитрий Стешин.
Напомним, 1 октября по Крымскому мосту было открыто движение грузовиков.
В мае президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста.
За два месяца по Крымскому мосту проехали более 1 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов.
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