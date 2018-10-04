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Россиянок заставят рожать первенцев раньше
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Россиянок заставят рожать первенцев раньше 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Об этом говорится в стратегическом документе «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», передает «Русская служба Би-би-си».
Согласно проекту, дополнительные методы стимулирования рождаемости потребуются в Дальневосточном федеральном округе, а также в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения. Конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже есть.
В Министерстве труда России изданию пояснили, что, в частности, планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.
Отмечается, что власти позиционируют документ как «дорожную карту» по исполнению «майского указа» президента России Владимира Путина, который тот подписал в начале своего четвертого срока.
В начале августа в трех регионах России — Приморском крае, Якутии и Рязанской области — был введен временный мораторий на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!». Она была рекомендована Министерством здравоохранения.
В апреле жительницу Белгородской области отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без их подписи в обходном листе женской консультации ей отказались прервать беременность. После общественного резонанса администрация города открестилась от инициативы, объяснив, что она выполняется в добровольном, а не обязательном порядке.
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