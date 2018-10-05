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Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян
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Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Депутат Госдумы Валентина Терешкова пожертвовала миллион ярославскому храму и была раскритикована за это пользователями соцсетей.
Накануне первая в истории женщина-космонавт рассказала губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, что передала сертификат на миллион рублей, который получила на Евразийском женском форуме за служение делу мира, храму святителя Николая Чудотворца в поселке Никульском.
По словам Терешковой, деньги пойдут на роспись храма, а по словам многих россиян, лучше бы пошли, например, детскому дому.
«Терешкова пожертвовала миллион храму. А могла бы дырку в алтаре просверлить. Таких космонавтов дай бог каждому», — пошутил один из пользователей «Твиттера».
Другой россиянин удивился, что Терешкова пожертвовала деньги именно храму, вспомнив ее хрестоматийную цитату: «Видела (в космосе. — прим. ред.) все, Бога — нет».
Еще один пользователь и вовсе предположил, что таким образом парламентарий «грехи отмаливает».
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