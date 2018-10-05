Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян

Депутат Госдумы Валентина Терешкова пожертвовала миллион ярославскому храму и была раскритикована за это пользователями соцсетей.

Накануне первая в истории женщина-космонавт рассказала губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову , что передала сертификат на миллион рублей, который получила на Евразийском женском форуме за служение делу мира, храму святителя Николая Чудотворца в поселке Никульском.

По словам Терешковой, деньги пойдут на роспись храма, а по словам многих россиян, лучше бы пошли, например, детскому дому.

«Терешкова пожертвовала миллион храму. А могла бы дырку в алтаре просверлить. Таких космонавтов дай бог каждому», — пошутил один из пользователей «Твиттера».

Другой россиянин удивился, что Терешкова пожертвовала деньги именно храму, вспомнив ее хрестоматийную цитату: «Видела (в космосе. — прим. ред.) все, Бога — нет».

Одна цитата:

"После приземления Терешковой в Алтайском крае ее встретили местные жители. Одна из них, пожилая женщина, спросила Терешкову, не видела ли она бога? Терешкова ответила: «Видела все, бога — нет!». Об этом вышла статья в «Огоньке». "— Sergey SizOff (@Siz_Off) 5 октября 2018 г.

Еще один пользователь и вовсе предположил, что таким образом парламентарий «грехи отмаливает».