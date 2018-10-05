Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян 

Депутат Госдумы Валентина Терешкова пожертвовала миллион ярославскому храму и была раскритикована за это пользователями соцсетей.
Накануне первая в истории женщина-космонавт рассказала губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, что передала сертификат на миллион рублей, который получила на Евразийском женском форуме за служение делу мира, храму святителя Николая Чудотворца в поселке Никульском.
По словам Терешковой, деньги пойдут на роспись храма, а по словам многих россиян, лучше бы пошли, например, детскому дому.
«Терешкова пожертвовала миллион храму. А могла бы дырку в алтаре просверлить. Таких космонавтов дай бог каждому», — пошутил один из пользователей «Твиттера».
Другой россиянин удивился, что Терешкова пожертвовала деньги именно храму, вспомнив ее хрестоматийную цитату: «Видела (в космосе. — прим. ред.) все, Бога — нет».
Одна цитата:
"После приземления Терешковой в Алтайском крае ее встретили местные жители. Одна из них, пожилая женщина, спросила Терешкову, не видела ли она бога? Терешкова ответила: «Видела все, бога — нет!». Об этом вышла статья в «Огоньке». "— Sergey SizOff (@Siz_Off) 5 октября 2018 г.
Еще один пользователь и вовсе предположил, что таким образом парламентарий «грехи отмаливает».
деньгами деяния не искупишь Зря стараются Это свою совесть пытаются убедить что дадут и простят Не простят!— АЛЕКСАНДРОВНА (@GEGUoROOwBh2KR0) 4 октября 2018 г.