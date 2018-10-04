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Носорог укусил туриста за палец
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Носорог укусил туриста за палец 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Cincinnati Zoo
Детеныш носорога укусил туриста за палец в зоопарке в американском штате Огайо. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел во время тура по заповеднику Цинциннати. Восточный черный носорог по имени Кенди, которому исполнился один год, схватил человека за указательный палец правой руки. Представители зоопарка утверждают, что турист отделался незначительными травмами.
Кенди родился в зоопарке в июле 2017 года. Он относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и изменения среды их обитания. По данным организаций, занимающихся охраной дикой природы, в мире осталось меньше пяти тысяч черных носорогов.
В апреле 2017 года детеныш панды укусил за голову девушку, пытавшуюся сделать с ним видео. Инцидент произошел в одном из китайских зоопарков. На помощь туристке пришла сотрудница зоопарка, и в результате никаких серьезных увечий девушка не получила.
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