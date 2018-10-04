Носорог укусил туриста за палец

Детеныш носорога укусил туриста за палец в зоопарке в американском штате Огайо. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во время тура по заповеднику Цинциннати . Восточный черный носорог по имени Кенди, которому исполнился один год, схватил человека за указательный палец правой руки. Представители зоопарка утверждают, что турист отделался незначительными травмами.

Кенди родился в зоопарке в июле 2017 года. Он относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и изменения среды их обитания. По данным организаций, занимающихся охраной дикой природы, в мире осталось меньше пяти тысяч черных носорогов.

В апреле 2017 года детеныш панды укусил за голову девушку, пытавшуюся сделать с ним видео. Инцидент произошел в одном из китайских зоопарков. На помощь туристке пришла сотрудница зоопарка, и в результате никаких серьезных увечий девушка не получила.