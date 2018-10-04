Россияне гибнут ради лайков в соцсетях

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, что заставляет людей из-за эффектной фотографии рисковать жизнью.

Россия заняла второе место по гибели людей во время селфи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care. В нем отмечается, что с октября 2011 по ноябрь 2017 года в мире зафиксировано 259 жертв среди любителей эффектных фото. Из них в России погибли 16 человек. Абсолютный лидер в этом рейтинге Индия — 159 несчастных случаев. На третьем месте — США , где фотографирование закончилось летальным исходом для 14 человек. В исследовании отмечается, что в среднем, как правило, из десяти погибших семеро — мужчины, не достигшие 30 лет, хотя женщины фотографируют себя чаще.

Люди готовы встать на самый край пропасти или карниза ради того, чтобы удивить пользователей соцсетей и получить множество лайков, рассказал в эфире НСН аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.

«Проблема сегодняшнего дня — в том, что люди хотят казаться красивыми в соцсетях, все хотят показать какие-то оригинальные снимки, что-то необычное, чтобы люди одобрили и поставили много лайков. Ради этого многие готовы делать что-то опасное. Когда это происходит со страховкой — это одно. Другое — когда человек встает на край обрыва, хочет сделать еще лучше, делает шаг, поскальзывается и падает в пропасть», — рассказал спасатель.

Мужчины действительно погибают во время селфи чаще, потому что более склонны к риску.

«Ежегодно я хожу в горы по многу раз. Когда мы рассказываем о технике безопасности, мы также упоминаем о селфи. Мужчины погибают больше. Это происходит как правило из-за падения с высоты, с крыши дома, например. Железнодорожные происшествия случаются, когда делают селфи на фоне походящего поезда и поезд зацепляет человека. Если при вас кто-то делает такую фотографию, скажите, чтобы он был осторожен или поддержите этого человека», — посоветовал Халилов.