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РФ оказалась среди лидеров по числу смертей из-за селфи
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Эксперты выяснили, что Индия, Россия и США лидируют по числу смертей в момент селфи 

ТАСС 2 часа назад
Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на доклад, опубликованный в Journal of Family Medicine and Primary Care.
Доклад подготовили специалисты Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS). Она подсчитали, что в мире с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли, делая селфи. В Индии за этот период времени таким образом умерли 159 человек. Авторы исследования связывают данное обстоятельство с тем, что именно в этой стране проживает самое большое в мире число человек младше 30 лет. Следом по показателю смертности идут Россия, США и Пакистан.
Как отмечается в докладе, большинство (около 72%) погибших в мире — это мужчины младше 30 лет. Женщины делают селфи чаще мужчин, но не склонны рисковать, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба. "Это объясняет более высокое число смертей и инцидентов среди мужчин", — говорится в докладе. Его авторы призывают организовывать места, запрещенные для селфи, повсеместно в туристических зонах, где есть водоемы, горные пики и высотные здания.
ТАСС: последние новости
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