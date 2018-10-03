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Россиянам покажут убежища на случай войны
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Россиянам покажут убежища на случай войны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В рамках всероссийских учений по гражданской обороне, начавшихся 1 октября, гражданам страны покажут ближайшие убежища. Об этом сообщает Life.
По данным издания, с информацией о ближайших к дому или работе убежищах ознакомят жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и некоторых других городов. Речь идет об укрытиях, в которые население будут эвакуировать в случае техногенных катастроф, лесных пожаров и военных конфликтов.
Life отмечает, что эти убежища не рассчитаны на ядерные атаки, но могут спасти людей от осколков снарядов и обрушения зданий.
Также россиянам расскажут, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, а также научат желающих пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты.
Также россиянам расскажут, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, а также научат желающих пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты.
Все убежища в стране находятся в федеральной или муниципальной собственности и сдаются в аренду коммерческим структурам. За счет доходов от аренды власти обслуживают законсервированные защитные сооружения. Точное число убежищ является гостайной. В МЧС заявили, что запасов в укрытиях хватит на два дня. Если люди останутся там на долгое время, обеспечением убежищ займется Росрезерв.
По сценарию учений 2018 года в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. В ходе тренировки МЧС проверит готовность городков жизнеобеспечения, систем связи и слаженность работы органов управления и сил гражданской обороны. Также сотрудники ведомства отработают действия по маскировке объектов экономики и эвакуации населения.
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