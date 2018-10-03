Россиянам покажут убежища на случай войны

В рамках всероссийских учений по гражданской обороне, начавшихся 1 октября, гражданам страны покажут ближайшие убежища. Об этом сообщает Life.

Новосибирска, По данным издания, с информацией о ближайших к дому или работе убежищах ознакомят жителей Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Екатеринбурга Казани и некоторых других городов. Речь идет об укрытиях, в которые население будут эвакуировать в случае техногенных катастроф, лесных пожаров и военных конфликтов.

Life отмечает, что эти убежища не рассчитаны на ядерные атаки, но могут спасти людей от осколков снарядов и обрушения зданий.

Также россиянам расскажут, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, а также научат желающих пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты.

Также россиянам расскажут, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, а также научат желающих пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты.

Все убежища в стране находятся в федеральной или муниципальной собственности и сдаются в аренду коммерческим структурам. За счет доходов от аренды власти обслуживают законсервированные защитные сооружения. Точное число убежищ является гостайной. В МЧС заявили, что запасов в укрытиях хватит на два дня. Если люди останутся там на долгое время, обеспечением убежищ займется Росрезерв

По сценарию учений 2018 года в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. В ходе тренировки МЧС проверит готовность городков жизнеобеспечения, систем связи и слаженность работы органов управления и сил гражданской обороны. Также сотрудники ведомства отработают действия по маскировке объектов экономики и эвакуации населения.