Красовский прокомментировал провокационный пост Акунина

Красовский ответил Акунину по поводу «людей с прекрасными лицами»

Журналист Антон Красовский прокомментировал пост писателя Бориса Акунина , в котором содержится коллаж с удачными снимками интеллигенции и нечеткими фотографиями представителей российской власти.

«Прочел пост Бориса Акунина о людях с прекрасными лицами. Как и полагается рожденному во времена евгеники гуманитарию, беллетрист сравнивает физиономические особенности пьющей и мало трудящейся интеллигенции и непьющей усталой власти», — заявил Красовский в своем Telegram-канале Гей на передержке.

«Интеллигенция по мнению Акунина выглядит симпатичней, ярче, взгляд ее осмысленней, брыли добрее, вторые и третьи подбородки перспективней. Весь облик интеллигенции в целом историчней и значимей. Вообще, — сообщает литератор, — ясно, кто войдет в историю. Наши. А не вот эти вот животные. Между тем, все многотомное эпигонское очень грубо списанное с отцов русской науки акунинское сочинение об истории целиком состоит из жизнеописаний людей с плохими лицами. Тираны, деспоты, убийцы, кровопийцы. Покорители Сибири и Крыма, строители эшафотов и равелинов. И ни одного барда. Ни одной журналистки. А на карточках, предлагаемых к сравнению, и слева и справа старые некрасивые одутловатые лица. Все жили, живут и умрут в один день. Друг при друге. А Россия останется, пережив и тех, и этих», — подытожил Красовский.

Напомним, ранее Акунин в Facebook написал, что на фестивале «Словоново», где он побывал, было множество интересных деятелей русской культуры, многие из которых эмигрировали из России.

Акунин заявил, что есть две России: «нормальная и ненормальная»: