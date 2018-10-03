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Красовский прокомментировал провокационный пост Акунина
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Красовский ответил Акунину по поводу «людей с прекрасными лицами» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: "Взгляд"
Журналист Антон Красовский прокомментировал пост писателя Бориса Акунина, в котором содержится коллаж с удачными снимками интеллигенции и нечеткими фотографиями представителей российской власти.
«Прочел пост Бориса Акунина о людях с прекрасными лицами. Как и полагается рожденному во времена евгеники гуманитарию, беллетрист сравнивает физиономические особенности пьющей и мало трудящейся интеллигенции и непьющей усталой власти», — заявил Красовский в своем Telegram-канале Гей на передержке.
«Интеллигенция по мнению Акунина выглядит симпатичней, ярче, взгляд ее осмысленней, брыли добрее, вторые и третьи подбородки перспективней. Весь облик интеллигенции в целом историчней и значимей. Вообще, — сообщает литератор, — ясно, кто войдет в историю. Наши. А не вот эти вот животные. Между тем, все многотомное эпигонское очень грубо списанное с отцов русской науки акунинское сочинение об истории целиком состоит из жизнеописаний людей с плохими лицами. Тираны, деспоты, убийцы, кровопийцы. Покорители Сибири и Крыма, строители эшафотов и равелинов. И ни одного барда. Ни одной журналистки. А на карточках, предлагаемых к сравнению, и слева и справа старые некрасивые одутловатые лица. Все жили, живут и умрут в один день. Друг при друге. А Россия останется, пережив и тех, и этих», — подытожил Красовский.
Напомним, ранее Акунин в Facebook написал, что на фестивале «Словоново», где он побывал, было множество интересных деятелей русской культуры, многие из которых эмигрировали из России.
«Все три дня у меня в голове вертелось гамлетовское «Прошу сравнить вот эти два портрета». Потому что вокруг себя я видел одни соотечественные лица (они слева: музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, писатели Людмила Улицкая и Владимир Сорокин и др. прим ВЗГЛЯД), а в сводках мировых новостей — совсем другие (те, что справа: Александр Петров и Руслан Боширов, которые проходят по «делу Скрипалей», президент России Владимир Путин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, прим ВЗГЛЯД).
Акунин заявил, что есть две России: «нормальная и ненормальная»:
«Все так перекосилось, что мир в основном любуется деятелями со второй картинки и уже начинает считать нормальной, настоящей вот такую Россию», — заявил писатель, и предположил, что Россия «переболеет всей этой мутью и выздоровеет. Лица с правой картинки сгинут и забудутся, с левой — останутся».
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