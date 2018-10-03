Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР 

Кто станет новым главой ДНР
«Известия» назвали фаворитов выборов нового главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Главным из них является врио главы ДНР Денис Пушилин — самый узнаваемый из кандидатов. Среди прочего его популярности способствуют решения на новом посту — запрет накладывать штрафы на бизнес и изымать урожай с незарегистрированных участков, а также готовящаяся обратная приватизация рынков. Главным соперником Пушилина издание называет Павла Губарева — бывшего народного губернатора Донецкой области. Помочь Губареву победить на выборах 11 ноября могут телеканал «Новороссия ТВ» и фракция «Свободный Донбасс» в парламенте ДНР, которые с ним связывают. Помешать — недостаток опыта в публичной политике и отсутствие такового в управлении.
Боец «Витязя» оправдался за стрельбу в «Останкино» в 1993-м
Бойцы отряда спецназа «Витязь» имели право открыть огонь по демонстрантам, 3-4 октября 1993 года штурмовавшим телецентр «Останкино». Об этом «Известиям» заявил один из спецназовцев. По словам Евгения Поповичева, замглавы четвертого отдела милиции управления вневедомственной охраны МВД, такое право «Витязю» дало законодательство, а именно нормативные акты по применению оружия. В них сказано, что оружие может быть применено при отражении группового нападения на особо охраняемый объект.
«А если уж нападают вооруженные люди, то вообще вопросов нет», — отметил он.
Самые «смертоносные» регионы России
Общероссийский народный фронт представил статистику смертности в регионах России в январе-июле 2018 года, сообщает пресс-служба организации. В течение первых семи месяцев года самая низкая смертность зафиксирована в Ингушетии, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе. Там умирали в среднем 2,8, 4,5 и 4,8 человека на одну тысячу населения соответственно. Чаще других умирали жители Псковской (18), Тверской (17,7) и Новгородской областей (17,2).
Хакеры вернулись к корням
Хакеры использовали редкий способ вывода денег из банков, сообщает «Коммерсант». По словам источника издания в правоохранительных органах, в сентябре группировка «Кобальт» вывела примерно 100 тысяч долларов из Банка жилищного финансирования через платежные шлюзы — автоматизированные комплексы осуществления и приема платежей. В свою очередь, эксперты по кибербезопасности отметили, что российские хакеры и ранее выводили деньги при помощи шлюзов платежных систем, однако в последние годы почти не использовали этот метод.
Делегат из Норвегии признал Крым российским
Крым — это Россия, заявил РИА Новости руководитель прибывшей на полуостров делегации из Норвегии. Бизнесмен Хендрик Вебер подчеркнул, что референдум 2014 года не нарушил никаких прав крымчан, поэтому санкции против России за Крым — «полная чушь». По его словам, от санкций страдает не только Россия, но и Европа, почему их следует как можно скорее снять. Также Вебер отметил, что решение о введении Европой антироссийских санкций, «скорее всего», было принято в Вашингтоне.