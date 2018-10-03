Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР

Кто станет новым главой ДНР

«Известия» назвали фаворитов выборов нового главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Главным из них является врио главы ДНР Денис Пушилин — самый узнаваемый из кандидатов. Среди прочего его популярности способствуют решения на новом посту — запрет накладывать штрафы на бизнес и изымать урожай с незарегистрированных участков, а также готовящаяся обратная приватизация рынков. Главным соперником Пушилина издание называет Павла Губарева — бывшего народного губернатора Донецкой области. Помочь Губареву победить на выборах 11 ноября могут телеканал «Новороссия ТВ» и фракция «Свободный Донбасс» в парламенте ДНР, которые с ним связывают. Помешать — недостаток опыта в публичной политике и отсутствие такового в управлении.

Боец «Витязя» оправдался за стрельбу в «Останкино» в 1993-м

Бойцы отряда спецназа «Витязь» имели право открыть огонь по демонстрантам, 3-4 октября 1993 года штурмовавшим телецентр «Останкино» . Об этом «Известиям» заявил один из спецназовцев. По словам Евгения Поповичева, замглавы четвертого отдела милиции управления вневедомственной охраны МВД , такое право «Витязю» дало законодательство, а именно нормативные акты по применению оружия. В них сказано, что оружие может быть применено при отражении группового нападения на особо охраняемый объект.

«А если уж нападают вооруженные люди, то вообще вопросов нет», — отметил он.

Самые «смертоносные» регионы России

Общероссийский народный фронт представил статистику смертности в регионах России в январе-июле 2018 года, сообщает пресс-служба организации. В течение первых семи месяцев года самая низкая смертность зафиксирована в Ингушетии, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе. Там умирали в среднем 2,8, 4,5 и 4,8 человека на одну тысячу населения соответственно. Чаще других умирали жители Псковской (18), Тверской (17,7) и Новгородской областей (17,2).

Хакеры вернулись к корням

Хакеры использовали редкий способ вывода денег из банков, сообщает «Коммерсант». По словам источника издания в правоохранительных органах, в сентябре группировка «Кобальт» вывела примерно 100 тысяч долларов из Банка жилищного финансирования через платежные шлюзы — автоматизированные комплексы осуществления и приема платежей. В свою очередь, эксперты по кибербезопасности отметили, что российские хакеры и ранее выводили деньги при помощи шлюзов платежных систем, однако в последние годы почти не использовали этот метод.

Делегат из Норвегии признал Крым российским