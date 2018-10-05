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Сенцов прекратил голодовку
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Олег Сенцов прекратил голодовку 

Газета.Ru + ещё 30 41 минуту назад
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по статье "терроризм", прекратил голодовку. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, пишет "Московский комсомолец".
После 145 дней голодовки Сенцов съел вареную курицу. По словам Максименко, за это время украинский режиссер потерял 12 кг.
"Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонал тюремной и гражданских больниц), благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу", — отметил он.
Максименко добавил, что пока Сенцов будет принимать только диетическую пищу, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на организм.
Ранее Сенцова вновь вывезли в больницу для обследования.
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