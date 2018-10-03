Скрипаль захотела посмотреть в глаза Боширову и Петрову

Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория планирует встретиться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская разведка заподозрила в причастности к покушению на семью Скрипалей.
Отметим, что Виктория не верит в то, что Петров и Боширов отравили ее дядю и двоюродную сестру Юлию. По ее словам, личная встреча с Петровым и Бошировым поможет доказать их невиновность. Об этом она заявила в интервью «Известиям».
«Я с ними не виделась, так как прямого выхода у меня на них нет. Но я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. Пока я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет — ведь камер у дома Скрипалей не было», — отметила она.
Также женщина подчеркнула, что подозреваемые имеют право доказать свою невиновность, так как Лондон «повесил ярлык» на отравителей Скрипалей.
Как пишет «Русская планета», после первого интервью Петрова и Боширова ситуация вокруг дела Скрипалей стала еще более запутанной. Интервью вызвало огромный резонанс и множество интерпретаций в России и в мире. Напомним, что в ходе разговора с Маргаритой Симоньян Петров и Боширов отвергли все обвинения британской стороны и рассказали, что приехали в Солсбери для того, чтобы посмотреть местные достопримечательности.