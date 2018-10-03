Ещё
Скрипаль захотела посмотреть в глаза Боширову и Петрову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктория Скрипаль намерена встретиться с Петровым и Бошировым 

РИА «ФедералПресс» + ещё 18 10 часов назад
Фото: кадр из видео RT
Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория планирует встретиться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская разведка заподозрила в причастности к покушению на семью Скрипалей.
Отметим, что Виктория не верит в то, что Петров и Боширов отравили ее дядю и двоюродную сестру Юлию. По ее словам, личная встреча с Петровым и Бошировым поможет доказать их невиновность. Об этом она заявила в интервью «Известиям».
«Я с ними не виделась, так как прямого выхода у меня на них нет. Но я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. Пока я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет — ведь камер у дома Скрипалей не было», — отметила она.
Также женщина подчеркнула, что подозреваемые имеют право доказать свою невиновность, так как Лондон «повесил ярлык» на отравителей Скрипалей.
Как пишет «Русская планета», после первого интервью Петрова и Боширова ситуация вокруг дела Скрипалей стала еще более запутанной. Интервью вызвало огромный резонанс и множество интерпретаций в России и в мире. Напомним, что в ходе разговора с Маргаритой Симоньян Петров и Боширов отвергли все обвинения британской стороны и рассказали, что приехали в Солсбери для того, чтобы посмотреть местные достопримечательности.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: в Крыму изъяли номер газеты со статьей про дом Дмитрия Киселева Российские туристы стали чаще посещать Солсбери из-за отравления Скрипалей Мэр Владивостока запретил ввел запрет на воздушные шары
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти68
Украину приготовили к скорой войне с Россией539
Россия нашла способ повлиять на Украину103
Путин назвал Скрипаля подонком822
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение