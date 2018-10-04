Началась церемония прощания с Карцевым

В Москве началась церемония прощания с Романом Карцевым

Карцев скончался утром 2 октября в одной из московских больниц в возрасте 79 лет, актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении венков. Друзья, близкие и поклонники его таланта несут цветы. Одним из первых проститься с Карцевым пришел худрук Московского театра "Эрмитаж", режиссер Михаил Левитин

"Роман — огромная часть моей жизни, надеюсь, что и я — его… Великий комик, таких уже не будет. Три месяца назад мы договорились с ним поставить моноспектакль… Очень грустно", — сказал Левитин журналистам.

Церемония прощания с народным артистом РФ Романом Карцевым проходит в Большом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. 4 октября 2018

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Настоящее имя Роман Кац . В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина , где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев.