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Началась церемония прощания с Карцевым
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В Москве началась церемония прощания с Романом Карцевым 

РИА Новости + ещё 90 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Прощание с народным артистом России Романом Карцевым началось в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Карцев скончался утром 2 октября в одной из московских больниц в возрасте 79 лет, актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении венков. Друзья, близкие и поклонники его таланта несут цветы. Одним из первых проститься с Карцевым пришел худрук Московского театра "Эрмитаж", режиссер Михаил Левитин.
"Роман — огромная часть моей жизни, надеюсь, что и я — его… Великий комик, таких уже не будет. Три месяца назад мы договорились с ним поставить моноспектакль… Очень грустно", — сказал Левитин журналистам.
Церемония прощания с народным артистом РФ Романом Карцевым проходит в Большом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. 4 октября 2018
Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев.
Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями, играл в кино и театрах.
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