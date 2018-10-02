Прокуратура вступилась за получавшую пособие мать-одиночку 

Прокуратура Саратовской области инициировала вопрос об отмене приговора матери двоих детей Ольге Журавлевой, которую осудили за то, что она получала пособие по безработице, подрабатывая в пиццерии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Приговор обжаловала в установленный законом срок прокуратура Ивантеевского района.
«Вместе с тем по поручению прокурора области уголовно-судебным управлением проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного приговора, с учетом доводов осужденной, размешенных в средствах массовой информации. По результатам прокуратурой области принято решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу малозначительности», — подчеркнули в ведомстве.