Россиян потянуло в Солсбери

Ломидзе отметила, что пока не может дать точных цифр, но для туристов, уже прилетевших в Лондон, экскурсионная прогулка на один день по Солсбери занимает первое-второе место по популярности.

Ломидзе обратила внимание на две противоположные тенденции: некоторые туристы стремятся в Солсбери, а другие избегают визитов в город, «как бы чего не случилось».

Четвертого марта 2018 года на скамейке ТЦ Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

Позже в Лондоне показали фотографии двух россиян — Александра Петрова Руслана Боширова , подозреваемых по делу Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени мужчины, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян

По их словам, они решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим шпилем и старинными часами, по совету друзей.