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Альпинисты сняли на видео надвигающуюся на них лавину
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Альпинисты сняли на видео надвигающуюся на них лавину 

ТК «Звезда» + ещё 1 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как огромное снежное облако с большой скоростью надвигается на туристов.
Группа альпинистов сняла на видео надвигающуюся лавину в Пакистане.
На кадрах видно, как огромное снежное облако с большой скоростью надвигается на туристов. Чтобы обезопасить себя они были вынуждены укрываться за огромными камнями. Альпинист продолжает съемку даже в момент, когда снежная лавина накрывает место, где находится группа. На видео запечатлено, как мужчина лежит между камнями, а вокруг него летают куски льда и снег.
После того, как лавина сошла, он начал окрикивать всех участников группы. Оказалось, что при инциденте никто не пострадал.
Как сообщает издание Daily Mail, сходы лавин на горах вдоль пакистано-афганской границы за последние десять лет привели к сотням смертей.
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