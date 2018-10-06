Кто раскачивает Крымский мост

Крымский мост стал для России символом геополитической победы, гордостью за отечественную промышленность и своеобразной дорогой жизни между материком и полуостровом. Для Украины же масштабное сооружение — символ позора ее властей, взявших курс на блокаду республики, которая теперь потеряла всяческий смысл. Поэтому не остается ничего больше, как "раскачивать" Крымский мост, публикуя мрачные прогнозы и публично оскорбляя всех причастных к его строительству.

Украинские власти и примкнувшие к ним националисты не в силах смириться с тем, что России удалось в кратчайшие сроки возвести такое грандиозное сооружение. Именно поэтому они продолжают злорадствовать и оскорблять и сам Крымский мост, и его строителей, да и всех россиян, кто каким-то образом причастен к появлению переправы.

Вспомним, что еще до начала строительства на Украине раздавались крики: "Они не смогут! Они сдадутся на милость природе и сложным геодезическим условиям".

Когда начались первые работы в Керченском проливе, особо "умные" украинцы писали в соцсетях и даже говорили на телевидении, что никакой стройки нет: мол, все это декорации на "Мосфильме", а рабочих в касках играет прикормленная за копейки массовка.

Да чего уж там говорить: даже когда Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе, украинские пропагандисты говорили своему народу, что и это постановка. Нет никакого моста, журналисты врут…Те же, кто смирился с реальностью, твердили, что Крымский мост вот-вот рухнет, он не выдержит нагрузки, его смоет водой или сдует ветром.

Мост через Керченский пролив на Украине называли рискованным объектом Путина. Украинские псевдоэксперты затеяли нешуточное соревнование в игре "Кто придумает самый нелепый прогноз о сроке службы моста?"

Одним из персонажей, пытающимся доказать, что Крымскому мосту осталось недолго, стал бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. Со знанием дела он заявил, что центральная часть грандиозного сооружения является самой уязвимой, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость и выносливость. Он так и заявил, что мост будет разрушен штормом.

С похожими предсказаниями выступал еще один "аналитик", правда, на этот раз российский. В интервью украинскому изданию бывший научный сотрудник РАН , член одной из либеральных партий Юрий Медовар запустил в медиапространство такую страшилку: Крымскому мосту осталось стоять недолго — до начала холодов.

Ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. Восьми КамАЗов, одним из которых управлял лично президент России, по мнению господина Медовара, мало. Нужны не восемь, а 1008 полностью загруженных самосвалов, сказал этот научный деятель.

Он, кстати, отметился в теме Крымского моста еще до начала его строительства. Тогда Медовар безапелляционно заявил, что переправу построить невозможно.

Еще украинские политики периодически грозятся уничтожить мост. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по разрушению переправы. Нардеп назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявил, что лично принял бы участие в ее ликвидации, если бы занимал должность министра обороны.

И таких злопыхателей на Укриане хватает. Есть среди них и медийные персонажи, не гнушающиеся заработка в России. К примеру, комик и актер Владимир Зеленский — частый гость в нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.

"Я нахожусь в сердце России — если у нее, конечно, осталось сердце" — вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве.

Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.

Крымский мост, тем временем, стоит и продолжает радовать россиян. В этом году по нему проехало как минимум миллион автомобилей, в которых граждане страны отправились в отпуск в Крым. После открытия железнодорожной части моста году туристов в республике станет еще больше, в следующем году по Крымскому мосту пойдут первые поезда, там откроется регулярное железнодорожное сообщение.