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Круизный маршрут соединит курорты Черного моря
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Круизный маршрут соединит курорты Черного моря 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Страны Черноморского бассейна — Россия, Турция, Грузия и Болгария — планируют подписать соглашение о регулярных круизных перевозках между курортными городами.
Документ может появиться до наступления летнего сезона 2019 года, не исключил мэр Сочи Анатолий Пахомов. В Сочи прошла встреча делегаций черноморских городов Турции и болгарской Варны, есть положительные результаты переговоров, отметил Анатолий Пахомов. "Сейчас созданы две рабочие группы. Первая состоит из туроператоров Сочи, России, Турции, Болгарии, скорее всего подключится и Грузия. Эта группа должна отработать взаимодействие. Вторая рабочая группа — это руководители морских портов, прежде всего Стамбула и Сочи", — рассказал журналистам Анатолий Пахомов.
Как рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, перспективы у черноморских трансграничных круизов огромные. Однако попытка двухлетней давности запустить такой рейс не увенчалась успехом в первую очередь из-за отсутствия должного правового обеспечения. "Сейчас, чтобы запустить такой круиз, а скорее всего он рано или поздно будет запущен, надо решить два вопроса. Во-первых, урегулировать все правовые моменты. Во-вторых, найти судно, которое бы занималось такой перевозкой".
Особых визовых сложностей для организации черноморского круиза нет. У России безвизовый режим с Турцией и Грузией. "Визы нужны только в Болгарию. Но здесь паритетно можно использовать российский механизм, позволяющий иностранным туристам, прибывающим круизными судами, находиться без виз на нашей территории 72 часа", — отметил эксперт.
Лайнер для нового круиза по Черному морю зимой можно отправить по маршрутам Средиземноморья
Что касается судна, подходящего для таких маршрутов, то его можно просто купить или зафрахтовать. "Это должно быть хорошее, надежное, комфортное судно. Кроме того, надо просчитать экономику — сезон в Черном море относительно непродолжительный, поэтому в холодное время года это судно может выполнять круизы по Средиземноморью", — сказал Юрий Барзыкин.
Эксперт добавил, что в любом случае, если все правильно организовать, такие круизы будут пользоваться спросом. Тем более сейчас есть тенденция растущего спроса на трансграничные туры, когда путешественники хотят за одну поездку посмотреть несколько стран. Такую возможность как раз дают круизы.

Въезд в Японию облегчен

Япония с 1 октября этого года вводит облегченный визовый режим для тургрупп из России.
Россияне будут получать одноразовые визы на срок не более 30 дней. Но касается это только тех, кто едет в страну в составе туристических групп и по пакетным турам. Поездки должны быть заранее запланированы, а сами туры сформированы в Японии туркомпаниями, которые ведут деятельность в России. Для получения визы надо иметь паспорт и заявление. Пока турпоток из России в Японию небольшой — 80 тысяч человек в год. Но за год он вырос на 40 процентов.
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