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Крымчанам запретили читать про виллу Киселева
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Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле 

Lenta.ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
В Крыму полностью изъяли из продажи тираж газеты «Город24», в котором сообщались подробности о реконструкции виллы в Коктебеле. По словам журналистов «Новой газеты», недвижимость принадлежит гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Об этом сообщил корреспондентам автор материала Владимир Мазурин.
Журналист рассказал, что редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить весь тираж печатного издания за свой счет. Кроме того, материал о недвижимости, предположительно принадлежащей Киселеву, пропал с сайта газеты: спустя несколько часов на его месте появился рекламный блок.
Копия статьи «Чародеи оползневого склона» доступна в электронной версии в Telegram-канале «Крымский канал». В материале была описана история реконструкции виллы, стоимость которой, по словам автора, составляет чуть менее 200 миллионов рублей.
В материале Мазурина не упоминается имя Киселева, однако журналисты «Новой газеты» уверены, что речь идет именно о недвижимости гендиректора МИА «Россия сегодня». В 2006 году Киселев рассказывал украинскому изданию «Факты», что заложил дом в Москве и взял большой кредит для строительства недвижимости в Коктебеле.
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