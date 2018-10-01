Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле

Журналист рассказал, что редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить весь тираж печатного издания за свой счет. Кроме того, материал о недвижимости, предположительно принадлежащей Киселеву, пропал с сайта газеты: спустя несколько часов на его месте появился рекламный блок.

Копия статьи «Чародеи оползневого склона» доступна в электронной версии в Telegram-канале «Крымский канал». В материале была описана история реконструкции виллы, стоимость которой, по словам автора, составляет чуть менее 200 миллионов рублей.

В материале Мазурина не упоминается имя Киселева, однако журналисты «Новой газеты» уверены, что речь идет именно о недвижимости гендиректора МИА «Россия сегодня». В 2006 году Киселев рассказывал украинскому изданию «Факты», что заложил дом в Москве и взял большой кредит для строительства недвижимости в Коктебеле.