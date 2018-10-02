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В Москве откроют российский «Хогвартс»
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В Москве откроют российский «Хогвартс» 

Рамблер + ещё 10 10 часов назад
Фото: Warner Bros.
В Москве может появиться «Международный университет магии и колдовства», на учебу в который будут принимать детей и взрослых. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на основательницу организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь.
По словам собеседницы агентства, она уже подала заявку на регистрацию соответствующего бренда. Полынь рассказала, что сейчас ведет краткосрочные курсы по изучению магии, причем занятия начального уровня «для простых людей» — бесплатные.
В российском «Хогвартсе», по ее словам, студенты будут изучать руны, гадание по картам таро, культурное наследие народов мира и творчество русских писателей. Брать на учебу Полынь планирует подростков с 14 лет при согласии родителей.
Женщина отметила, что рассчитывает получить лицензию и выдавать диплом государственного образца о высшем образовании. По итогам обучения в университете студенты будут сдавать экзамены.
Полынь планирует организовать в своем университете курс для политиков и бизнесменов, которым нужна «магическая защита». Также она выступила за легализацию магии и создание государственного реестра магов. По ее мнению, маги должны нести ответственность за некачественные услуги и платить налоги. Свое предложение Полынь направила в ЛДПР.
«Хогвартс» — школа волшебников из книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. По сюжету, обучение там длится семь лет.
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