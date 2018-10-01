Керчь потерялась за отбойниками Крымского моста

Крымские борцы с коррупцией рассказали НСН о том, что Керчь не справляется с новым статусом "парадных ворот" в республику Крым

Самый амбициозный проект России за долгое время — Крымский мост — был открыт более четырёх месяцев назад, 16 мая 2018 года. Уникальный мост соединил полуостров с материком и превратил Керчь в главные ворота Крыма. Но за красивым медийным фасадом остались застарелые проблемы, с которыми сталкиваются туристы, съезжая с моста в город.

О том, что старейший город России оказался не готов к своему новому статусу, НСН рассказал глава керченского отделения общественного движения «Антикоррупционное бюро Республики Крым» Степан Глухов.

— Степан, с момента открытия Крымского моста прошёл целый туристический сезон, что изменилось за это время?

— Для Крыма, конечно, это многое изменило, все ждали этот мост. Но в городе Керчь ничего кардинально не поменялось, кроме удобства в поездках на ту сторону Керченского пролива. А в целом ситуация внутри города совершенно не поменялась.

— Но ведь поток туристов в город значительно увеличился. Разве это плохо?

— Если послушать, что говорят в СМИ городские чиновники, то, как бы, всё красиво. Но на самом деле туристы, приезжая в город, даже не понимают, куда им ехать: где находится гора Митридат, огненная земля Эльтиген, Аджимушкайские каменоломни, Царский курган. Существующие указатели и таблички стоят далеко не везде. Развязка с мостом находится за городом, с неё люди съезжают на Феодосию, Коктебель и Судак , очень редко сворачивая в Керчь. Такое ощущение, что туристы из России городу не нужны.

— Вы не сгущаете краски? Любому городу нужны туристы, как точка роста, разве нет?

— Приведу простой пример: когда мои коллеги-общественники обратились к администрации города с предложением поставить общественные туалеты хотя бы в самом посещаемом месте Керчи — горе Митридат, то наши чиновники им ответили, что нечего, мол, туристам, извиняюсь, справлять нужду на священной земле. То же самое происходит и с другими туристическими местами в городе. Ни на площади Ленина, ни в парке «Алёнка», ни возле храма Иоанна Предтечи, ни на центральной улице туалетов нет. Экскурсоводы вынуждены выкручиваться перед группами туристов, водя их по заведениям общепита. Но это же абсурд! Эта проблема поднимается постоянно, последний раз — в мае 2018 года, однако ничего не меняется.

— Зато внешний облик города поменялся. Городские власти, например, регулярно сообщают о высадке цветов, разве это не делает Керчь более привлекательной?

— Я буду говорить откровенно. Клумбы, которые они организовали в районе автовокзала и в других районах, действительно есть, но они вид города не поменяли. Нашему городу 26 веков! Но с тех пор, как Керчь, вместе с Крымом вернулась в Россию, у нас ничего не изменилось. Даже можно сказать, что состояние Керчи ухудшилось. Мы сами в недоумении: Россия-матушка даёт такие серьёзные финансовые пополнения из федерального бюджета, а мы не можем понять, куда они деваются. Вот вам еще один пример: реконструкция парков городской администрацией. Но, когда заходишь в Молодёжный парк в районе Аршинцево, хочется обнять его и плакать от того, как там эту реконструкцию проводят. Очень много недочётов и нарушений. На реконструкцию этого парка пустили 30,5 миллионов рублей, однако работ проведено максимум на 5-7 миллионов. Вопрос: куда делись остальные?

— Но вы сами говорите, что Россия помогает. Может, просто нужно время? Не до всего руки еще дошли?

— Да, вся страна нам помогает! Вот, наш город-побратим Тула в 2014 году подарила Керчи технику для ЖКХ. Но ЖЭК в районе Аршинцево, на балансе которого висит все это спецавтохозяйство, довели до состояния банкротства. И теперь вся эта техника будет продана с молотка. Как можно было до этого довести? Сейчас они вынуждены будут закрашивать надпись «подарок от Тулы» и продавать всё с молотка. А все почему?

Да, потому что в сфере ЖКХ ничего совершенно не меняется. Власти до сих пор не сделали кадастрирование. Таким образом, нельзя определить, что относится к сфере управления частных управляющих компаний, а что к ведению государственных, ведь нет границ ответственности. И те, и другие говорят, что это не наше. Я лично знаком и с Адаменко, заместителем главы администрации, курирующим ЖКХ, прекрасно знаю начальника ЖКХ Карпова, знаю несколько начальников ЖЭКов по городу. Все в один голос говорят, что не могут ничего сделать, потому что всё зависит от главы администрации. Но проблема только в одном — у города нет хозяина.

Ещё у нас многие чиновники любят кивать на Аксёнова (глава Республики Крым Сергей Аксёнов — прим. НСН). Он, мол, где-то прижимает, а где-то нет. Может и так, не знаю, но всё на самом деле зависит от хозяина в городе. А его здесь нет! Если бы хозяин был, он бы заставил всех работать, подобрал бы профессиональную команду, деньги ведь есть!

Уже полтора года Бороздин (глава администрации города Керчь Сергей Бороздин — прим. НСН) у власти, но никаких изменений мы за это время не увидели. Может сейчас крамолу скажу, но даже, когда был Писарев (бывший мэр Керчи Сергей Писарев — прим. НСН), которого посадили за взятку, порядка было больше, чем сейчас, службы работали хоть как-то. А сейчас сложнейшая ситуация с мусорным полигоном, постоянные пожары, ломается техника. Анекдот: та техника, которая осталась с украинских времён не поддаётся починке, но если продадут тульскую технику, то мусор будем вывозить на тачках? Проблема с водопроводом в городе тоже не решена. С конца февраля начали делать проколы для нового водопровода, перекопали всю Керчь, однако до сих пор ничего не готово, зато город сейчас больше похож на танковый полигон. Очистные сооружения тоже дышат на ладан. Если сейчас они встанут, город останется без воды. Но об этом никто не говорит.

— Если все так, как вы рассказываете, то в чем корень проблем?

— Как и в любом городе, в Керчи есть законодательная и исполнительная власть — горсовет и администрация. Они между собой дерутся, как поделить бюджетные средства, не думая о насущных проблемах горожан. Сюда входит и проблема с затянувшейся реконструкцией театра имени Пушкина. Об этом говорит даже ситуация с Митридатской лестницей, которую Владимир Владимирович Путин поручил реконструировать, после своего посещения. На это выделили деньги, но их судьба неизвестна. Городская власть не может договориться между собой. В администрации города между собой дерутся даже заместители мэра. Каждый хочет занять сладкое место, город при этом погружается в нечистоты, а главы администрации как бы и нет.

Вот, я родился в городе, я коренной житель Керчи, хорошо знаю всех в городе. С тем же Бороздиным знаком с 2000-го года, когда он начинал работу в ООО «Эликон». Но вы спросите горожан, никто не знает, кто такой Сергей Бороздин. Он не хозяин в городе, хоть и глава администрации, вот люди его и не знают. При этом он не делает ничего для того, чтобы изменить ситуацию, только несбыточные обещания. У керчан сейчас апатия и отторжение местной власти. Все хотят видеть в городе хозяина. Если он появится в Керчи, мы будет процветать. Россия дала нам всё: финансирование есть, выбивать всё можно, договариваться обо всём можно, но они этого не делают, и это обидно.