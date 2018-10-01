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Россияне оценили идею вернуть пиво в ларьки
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Россияне оценили идею вернуть пиво в ларьки 

Рамблер + ещё 91 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (65 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что пиво не стоит возвращать в ларьки, так как это «способствует распространению алкоголизма».
У респондентов спросили: «Вы хотите, чтобы пиво вернули в ларьки?». «Да» ответил 21 процент опрошенных. Они объяснили, что покупать пиво в ларьках — удобнее.
Еще 14 процентов респондентов заявили, что им все равно, где продают пиво.
Всего в опросе приняли участие 6692 человека.
Ранее «Коммерсант» написал о предложении Минпромторга разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также вернуть этот напиток в ларьки и киоски. По данным газеты, мера направлена на поддержку попавшей под санкции США компании «Русал», а также на развитие пивоваренной отрасли и снижение потребления крепкого алкоголя.
В Минпромторге заявили, что законопроект о пиве в алюминиевых банках еще не разработан и не обсуждается. В «Русале» подчеркнули, что компания не имеет отношения к этой инициативе.
Запрет на ночную продажу пива, а также на торговлю им в ларьках и киосках действует в стране с 2013 года.
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