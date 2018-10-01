Россияне оценили идею вернуть пиво в ларьки

Большинство россиян (65 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что пиво не стоит возвращать в ларьки, так как это «способствует распространению алкоголизма».

У респондентов спросили: «Вы хотите, чтобы пиво вернули в ларьки?». «Да» ответил 21 процент опрошенных. Они объяснили, что покупать пиво в ларьках — удобнее.

Еще 14 процентов респондентов заявили, что им все равно, где продают пиво.

Всего в опросе приняли участие 6692 человека.

Ранее «Коммерсант» написал о предложении Минпромторга разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также вернуть этот напиток в ларьки и киоски. По данным газеты, мера направлена на поддержку попавшей под санкции США компании «Русал» , а также на развитие пивоваренной отрасли и снижение потребления крепкого алкоголя.

В Минпромторге заявили, что законопроект о пиве в алюминиевых банках еще не разработан и не обсуждается. В «Русале» подчеркнули, что компания не имеет отношения к этой инициативе.

Запрет на ночную продажу пива, а также на торговлю им в ларьках и киосках действует в стране с 2013 года.