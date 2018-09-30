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Жена Гусева хочет выселить его из квартиры
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Громкий развод: жена Павла Гусева хочет выселить его из квартиры 

Мир24 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Оценить справедливость российской судебной системы предстоит и бывшему главному редактору газеты «Московский Комсомолец». Журналист Павел Гусев не просто разводится с женой. Он судится за кражу, передает телеканал «МИР 24». Гусев обвиняет бывшую супругу Евгению Ефимову в краже двух миллионов долларов. Во столько он оценил коллекцию книг и картин, которые она, по его словам, похитила из их квартиры.
Ранее мадам Гусева сама обращалась в суд с иском о разделе имущества. Супруги захотели развестись после 20 лет брака. Предметом для спора стала квартира в центре Москвы, гараж, три земельных участка на Рублевке, коттедж и еще три участка в Подмосковье на 300 миллионов рублей. Сейчас Пресненский суд Москвы арестовал все имущество. Но супруга пошла дальше. Она требует разделить доли в кампаниях и акции, принадлежащие Гусеву. А они тянут на 30 миллиардов рублей. Бывшая жена хочет выселить мужа из квартиры в Москве.
«Мы законопослушные граждане, и Евгения тоже. Поэтому действуем на основании закона, который говорит, что нужно поделить пополам, если нет брачного контракта. Брачного контракта нет. Ссылаемся на закон — 50%», — сказал адвокат Евгении Ефимовой Александр Добровинский. Суд очевидно будет долгим. Процессы между супругами всегда самые сложные. Неважно, кто разводится: звезды, или обычные люди.
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