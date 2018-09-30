Жена Гусева хочет выселить его из квартиры

Громкий развод: жена Павла Гусева хочет выселить его из квартиры

Оценить справедливость российской судебной системы предстоит и бывшему главному редактору газеты «Московский Комсомолец» . Журналист Павел Гусев не просто разводится с женой. Он судится за кражу, передает телеканал «МИР 24». Гусев обвиняет бывшую супругу Евгению Ефимову в краже двух миллионов долларов. Во столько он оценил коллекцию книг и картин, которые она, по его словам, похитила из их квартиры.

Ранее мадам Гусева сама обращалась в суд с иском о разделе имущества. Супруги захотели развестись после 20 лет брака. Предметом для спора стала квартира в центре Москвы, гараж, три земельных участка на Рублевке, коттедж и еще три участка в Подмосковье на 300 миллионов рублей. Сейчас Пресненский суд Москвы арестовал все имущество. Но супруга пошла дальше. Она требует разделить доли в кампаниях и акции, принадлежащие Гусеву. А они тянут на 30 миллиардов рублей. Бывшая жена хочет выселить мужа из квартиры в Москве.